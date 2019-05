TIM quer liderar o 5G no Brasil

Operadora anuncia, no Painel Telebrasil 2019, a instalação da primeira antena de quinta geração para testes em Florianópolis (SC);

Projetos-piloto estão previstos também em Campina Grande (PB) e Santa Rita do Sapucaí (MG).

(Foto:LogoTim) – A TIM mantém seu DNA de inovação e anuncia testes de 5G já em andamento em Florianópolis, Santa Catarina. A novidade foi anunciada durante o Painel Telebrasil 2019, que aconteceu hoje (22/05), em Brasília. A instalação representa mais um passo da operadora para a chegada comercial da tecnologia no Brasil, prevista para 2021. A rede está sendo testada na frequência de 3,5GHz.

O objetivo é desenvolver um centro de referência em 5G com foco em aplicações, produtos e serviços de forma a promover a tecnologia e os novos modelos de negócio. A operadora quer acelerar a implantação de aplicações para Cidades Inteligentes, Agricultura Inteligente, Indústria 4.0, Entretenimento, Saúde, Carros Autônomos e Realidade Virtual. Para a operação em Florianópolis, a TIM conta com a parceria da Fundação CERTI e da Huawei.

“A TIM quer ser pioneira e líder no 5G, tanto no Brasil quanto na Itália. Nosso objetivo é repetir a trajetória de sucesso e protagonismo do 4G e gerar novas soluções que melhorem a vida dos nossos clientes e impulsionem o desenvolvimento tecnológico no país. Nesse cenário, enxergamos alguns elementos habilitadores, como o desenho de um leilão não arrecadatório que privilegie os investimentos e a simplificação de procedimentos para instalação de antenas e fibra em prol da competitividade e crescimento do Brasil”, anuncia Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil.

Outra iniciativa de destaque da TIM é o projeto em parceria com a Ericsson e com o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), em Santa Rita do Sapucaí (MG), que prevê a implantação de soluções inteligentes para iluminação, segurança e rastreamento de veículos, dentro do contexto de Internet das Coisas. Com a instalação do 5G, será possível conectar os postes da cidade para criar uma rede cobrindo todo o município. Posteriormente, será possível instalar câmeras de segurança em todos os postes e, com o ambiente preparado, implantar outras tecnologias, como soluções de identificação facial, estacionamento inteligente, entre outras.

Campina Grande (PB) também receberá testes em uma parceria da operadora com o Núcleo Virtus (Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia da Informação, Comunicação e Automação) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e a Nokia, que terá como foco soluções para Cidades Inteligentes, utilizando a plataforma NB-IoT.

Para liderar um ecossistema favorável ao 5G no Brasil, a operadora conta com a expertise e o pioneirismo da Telecom Italia no uso da nova tecnologia e na implementação bem-sucedida de soluções nas cidades de Turim, Bari, Matera e República de San Marino. A companhia também optou por atuar no engajamento de empresas de tecnologias, fundações e instituições de pesquisas, academia e ambientes empreendedores, para o desenvolvimento de aplicações, produtos e soluções baseadas no 5G.

“Em parceria com a Fundação CERTI, estamos contribuindo para que a capital catarinense se torne uma ‘cidade-laboratório’ do 5G e suas aplicações, a partir do fomento de novas tecnologias com a chegada da rede de quinta geração no país. Vamos gerar novos negócios nas cidades que receberão os projetos, impulsionando o desenvolvimento do país frente ao restante do mundo”, finaliza Leonardo Capdeville, CTIO da TIM Brasil.

Sobre a TIM

A TIM segue com sua missão de conectar e cuidar de cada um e para que todos possam fazer mais. Para isso, atua focada nos pilares estratégicos de oferta, infraestrutura, eficiência e experiência do cliente, com base em uma cultura interna de accountability e na mudança de processos e plataformas que permitam a transformação digital. A assinatura da marca – “A evolução não para” – reforça o compromisso da companhia com seu Plano de Investimentos.

A empresa é, desde 2015, líder em cobertura 4G no País e referência como player de ultra banda larga móvel e fixa. É a única empresa do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de ser a operadora há mais tempo consecutivo no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Para mais informações, acesse www.tim.com.br.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...