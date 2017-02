Timão aposta em “estrela” de Romero para reagir contra o Novorizontino

Maior goleador da Arena Corinthians, paraguaio ganha chance como titular nesta quarta-feira com a missão de melhorar o aproveitamento ofensivo da equipe

Foram 25 finalizações e nenhum gol contra o Santo André. A primeira derrota em 2017 ligou o alerta do Corinthians para os problemas no ataque. Ainda em busca de um setor ofensivo ideal, o técnico Fábio Carille usa agora em um velho (e questionado) conhecido da torcida: Ángel Romero. Ele está confirmado como titular para enfrentar o Novorizontino, nesta quarta-feira, às 19h30, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista.

A entrada do paraguaio dá ao treinador alvinegro um poder maior de ocupação na área adversária e, claro, para concluir a gol. Marquinhos Gabriel, vetado por causa de um problema muscular na coxa esquerda, não teve boa atuação no último final de semana. Marlone também foi pouco produtivo, mas segue na equipe.

Carille passou boa parte do treino de terça-feira, no CT Joaquim Grava, ensaiando triangulações pelos lados e estimulando a aproximação de Romero para ajudar Jô. Com Rodriguinho muito marcado pelo meio, o Corinthians precisará buscar espaços pelas laterais para chegar ao gol adversário.

O aproveitamento ofensivo do Corinthians não é dos melhores neste início de temporada. São sete gols marcados em seis partidas, sendo que quatro saíram na goleada sobre o Vasco, pelo Torneio da Flórida. Depois disso, o Timão não conseguiu fazer mais de um gol por partida e passou em branco diante do Ramalhão.

Romero entra com a missão de reconquistar a torcida. Se ainda é questionado por parte dos torcedores, o paraguaio tem alguns números a seu favor. Ele foi o artilheiro da equipe em 2016, com 15 gols, e ainda é o goleador máximo da arena, com 16.

– Temos de crescer a cada dia, temos jogos difíceis. Novorizontino, Audax… Vamos tentar melhorar a cada dia para mostrar àqueles que acham nosso time fraco – afirmou Romero.

O Corinthians precisa de uma resposta imediata para evitar que a pressão comece a aumentar. No último sábado, a equipe deixando o gramado sob vaias dos pouco mais de 18 mil torcedores presentes na arena. Uma vitória é fundamental para dar tranquilidade ao técnico Fábio Carille.

Veja as informações do Corinthians para a partida:

Próximo adversário: Novorizontino

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Data e horário: quarta-feira, 19h30 (de Brasília)

Escalação: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Romero, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marlone; Jô

Desfalques: Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel

Escalação provável do adversário: Tom, Moacir, Domingues, Guilherme Teixeira e João Lucas;

Éder, Henrique Santos e Fernando Gabriel; Roberto, Alexandro e Cléo Silva.

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza apita, auxiliado por Eduardo Vequi Marciano e Risser Jarussi Corrêa

Transmissão: Premiere, Premiere HD e PFCI (com Milton Leite e Mauricio Noriega); Rádio Globo/CBN (com Marcelo do Ó e Gabriel Dudziak)

Tempo Real: GloboEsporte.com

