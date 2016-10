Time de São Paulo quer goleiro Bruno para 2017

Time da Série A3 de São Paulo, o Independente de Limeira quer o goleiro Bruno, ex-Flamengo, para a disputa do Campeonato Paulista 2017.

O clube acompanha a possibilidade de Bruno ser libertado, o que pode ocorrer caso a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acate o pedido da defesa do ex-atleta, de anulação da certidão de óbito de Eliza Samúdio.

“Estou em contato com o procurador do Bruno. Não conheço a situação penal dele, ainda estamos estabelecendo contato entre as partes. Se ele for sair da prisão, ele nos interessa sim. Agora, precisamos ter um retorno, saber se ele efetivamente vai sair e se dispõe para vir disputar uma Série A3. Se for o caso, ele é o nosso primeiro candidato”, disse o Globoesporte.com o investidor do Independente, Anivaldo dos Anjos.

Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa, bem como do sequestro e cárcere privado do filho dos dois. Elisa sumiu em 2010 e seu corpo segue desaparecido.

