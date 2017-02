Tímido no apoio, Renê se solta no fim e é elogiado por Zé: “Bela contratação”

Técnico afirma que jogador será importante na temporada diante das convocações de Trauco e que aposta num crescimento ofensivo do pupilo

Em sua apresentação ao Flamengo, o lateral Renê alternou momentos de timidez e audácia. De poucos sorrisos no início, soltou-se ao falar que chegava à Gávea para ser hepta brasileiro, ignorando a rivalidade com o Sport, seu ex-clube. Nesta quinta-feira, em sua estreia, teve comportamento semelhante na vitória rubro-negra por 1 a 0: inicialmente travado no apoio, mas eficiente no combate.

Após o duelo, o técnico Zé Ricardo considerou normal tal postura e apostou no crescimento do comandado, garantindo que o Flamengo fez uma aquisição importante para o desenrolar da temporada.

Zé ainda mostrou confiança de que o jogo ofensivo vai desabrochar em Renê.

– Jogador com potencial e que tem capacidade técnica para ser fator surpresa ofensivamente. E tem boa leitura defensiva, algo importante, já que a primeira função do lateral é saber marcar. Acho que o Flamengo fez bela contratação. Espero que ele possa corresponder todas as expectativas que não só a gente, mas todo o clube deposita nele.

Travado na frente e com sorte no gol

Depois de um papo com Everton no aquecimento, com quem dividiu o corredor esquerdo, Renê passou algumas vezes, mas não recebeu do companheiro. Resolveu ficar um pouco mais fixo, fazendo o que sabe de melhor: defender.

Se não foi brilhante nem comprometeu, o piauiense de Picos começou com sorte. Na jogada do gol rubro-negro, errou o passe, mas a bola desviou e chegou aos pés de Damião, que adiantou para Berrío deixar Gabriel livre e marcar.

Aos 26 minutos, mostrou seu trunfo defensivo e impediu projeção de Renan Ribeiro. Na jogada seguinte, deu contra-ataque ao adversário após se enrolar com dois rivais na lateral esquerda.

Mais à vontade na etapa final

A timidez ofensiva durou até metade do segundo tempo. Apesar de ter dito em sua apresentação que tem características mais defensivas, passou a subir mais: aos 19, arrancou pela esquerda, mas errou no cruzamento. Três minutos depois, com espaço, disparou um chute – sem sucesso – de fora da área.

Aos 27, sua melhor participação. Deu passe na medida para Adryan bater com muito perigo. Na hora de fechar a estreia da melhor maneira possível, com gol, Renê espirrou o taco. O meia retribuiu com passe de calcanhar, mas o camisa 6 chutou torto com o pé direito.

Mais chances com convocações de Trauco

Zé Ricardo valorizou a presença de Renê no elenco, considerando-o um substituto à altura para Trauco, que deverá ser convocado constantemente para defender a seleção peruana na temporada.

– Renê é um atleta que se apresentou muito bem e que se adaptou muito rápido, treinando com muita desenvoltura. Vai ser, sem dúvida alguma, fundamental durante a temporada, o Trauco deve ter algumas convocações da seleção peruana. É importante ter dois jogadores de bom nível para a mesma posição. Aproveitou bem a oportunidade, sem dúvida virão outras

