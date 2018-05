Tio Colombiano estupra duas sobrinhas em Novo Progresso e foge; mãe pede ajuda para localizar suspeito

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

É importante ressaltar que o crime de estupro, previsto no art. 213, consiste em “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. Mesmo que não exista a conjunção carnal, o criminoso pode ser condenado a uma pena de reclusão de 6 a 10 anos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, apesar do trabalho de patrulhamento, os militares não localizaram o suspeito. A criança vai passar por exames nesta quarta-feira (30) no hospital municipal, para constatar conjunção carnal , que já foi constatado o estupro, pela família . O caso é investigado pela Polícia Civil.

A família publicou fotos no Facebook e pede ajuda para prender o Colombiano, ele é perigoso , pode esta na região. O acusado de cometer estupro usa dois nomes Jhon Felermon e Coelho Souza, ele é foragido da Colômbia, fugiu em um motocicleta Bros de cor Preta, usada para praticar crimes na região,caso alguém souber do paradeiro favor avisar a policia mais próxima.

