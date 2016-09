Tio desfere terçadada em sobrinho de 10 meses, no Amazonas

A criança chegou, na tarde desta sexta-feira (09), no Hospital e Pronto-Socorro da Criança ‘Joaozinho’, na zona leste de Manaus, onde deve receber cuidados da área de neurologia.

– Uma criança de 10 meses ficou ferida, com um corte profundo na cabeça que atingiu o crânio, depois de ser atingida com um golpe de terçado, desferido pelo próprio tio, em uma comunidade rural de extração de ouro, em Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus). De acordo com o delegado Genilson Arruda Parente, da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o bebê, do sexo masculino, foi transportado da comunidade até Jutaí, durante mais de um dia e meio de barco, para receber os primeiros atendimentos médicos, até ser transferido, na tarde desta sexta-feira (09), para Manaus.

Conforme o delegado, o crime aconteceu na manhã da última quarta-feira (07), e a mãe do menino chegou a Jutaí, no fim da tarde de quinta-feira (8), em função da distância. O autor do crime, identificado pelo delegado apenas como ‘Luiz’, segue foragido.

De acordo com Genilson Parente, no dia do crime, o suspeito estava embriagado, brigando com a mulher dele, quando avistou a cunhada com a criança nos braços. Segundo o delegado, o suspeito tentou desferir um golpe de terçado na cunhada, mas acabou acertando a criança. “Quando o suspeito desferiu o golpe, a cunhada dele se mexeu, então, ele acertou a cabeça da criança. Fui ao hospital e fiquei espantando do menino ter resistido ao golpe, que atingiu o crânio”, disse.

Ainda segundo o delegado, a Polícia Civil de Jutaí deve se deslocar, nos próximos dias, até a comunidade para tentar localizar, ouvir e indiciar o suspeito pela tentativa de homicídio contra o sobrinho. Conforme Parente, a criança chegou, na tarde desta sexta-feira (09), no Hospital e Pronto-Socorro da Criança ‘Joaozinho’, na zona leste de Manaus, onde deve receber cuidados da área de neurologia.

