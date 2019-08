Tio e sobrinho têm casa invadida e são mortos a tiros em Castanhal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ambas a vítimas eram naturais de Paragominas, mas pouco se sabe sobre as circunstâncias do crime, além de que Roneson era investigado por roubos na região, o que faz a polícia crer que caso foi um possível acerto de contas. Até o momento, a polícia ainda não identificou ou prendeu ninguém que tenha ligação com o caso.

Na madrugada, antes do sol nascer, o número 526 da alameda Bom Jardim foi invadido por três homens armados e os dois foram mortos a tiros. Segundo os policiais civis que atenderam à ocorrência, o crime foi por volta de 4h30, quando os agentes de plantão na delegacia foram acionados ao local por policiais do 5º Batalhão (BPM).

