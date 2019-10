Tio estava drogado e enforcou Estela por causa de briga entre menina e irmão, diz polícia

(Reprodução / Redes Sociais) Segundo delegado, relato é compatível com o laudo de necropsia

Paulo Sérgio Evangelista, 32, estava sob efeito de drogas quando matou enforcada a sobrinha Estela Evangelista de Oliveira, de 6 anos, e cometeu o crime porque a menina brigou com seu irmão mais novo. As informações foram divulgadas pelo delegado Bruno Cinielo, da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), em entrevista sobre o caso nesta sexta-feira (11).

“O relato é compatível com o laudo de necropsia”, afimou Ciniello. “Paulo disse que estava em casa com as duas crianças. A Estela teria brigado com o irmão mais novo. Paulo, que estaria consumindo drogas, perdeu a paciência e enforcou Estela, que morreu na hora. Como a menina gritou, o tio disse que colocou pedaços de tijolos na boca da criança. Paulo confessou que pegou a menina e a colocou na cama para que pensassem que ela estava dormindo. Pela manhã, no sábado, colocou-a em um saco e levou para o local onde o corpo foi encontrado”.

Segundo o delegado, Paulo admitiu a prática do crime, mas negou violência sexual. “Ele não mostrou arrependimento. Apenas disse que destruiu a própria vida”, acrescentou Cinielo.

A mãe de Estela, Luciana José Evangelista, de 24 anos, não compareceu ao enterro da filha, no Cemitério do Caju. Segundo Cinielo, a mulher está com medo de represálias. Cerca de 50 pessoas, entre familiares e vizinhos do Morro dos Prazeres, acompanharam o sepultamento da menina. O clima era de indignação e revolta com a crueldade da morte da criança.

Luciana, que está sendo ameaçada por bandidos do Morro dos Prazeres, sairá do Rio de Janeiro. Ela e a família estão sendo assistidos pela Secretaria estadual de Vitimização. De acordo com o delegado, Luciana disse ter sido agredida por traficantes logo após o desaparecimento da filha. Cinielo afirmou ainda que Luciana foi submetida a exame de corpo de delito, que comprovou as lesões.

Após Paulo ter confessado o crime, a DH pediu sua prisão na madrugada desta sexta-feira, no Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio. Laudo preliminar do Instituto Médico Legal do Rio apontou enforcamento como causa da morte de Estela. De acordo com o documento, não há sinais de que a menina tenha sido vítima de violência sexual.

O corpo de Estela foi encontrado na última quarta-feira (9), no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, onde a família morava. Ela estava desaparecida desde a manhã de sábado, quando Paulo disse que a levaria à Praia do Flamengo e não retornou com a sobrinha. Os familiares reconheceram o corpo de Estela pelas roupas e um colar que ela estava usando no dia do desaparecimento. Segundo uma tia da menina, o corpo foi encontrado sob uma escada, próximo a algumas casas, a três minutos de distância da residência em que a família morava.

Paulo Sérgio foi localizado por após ser reconhecido por um morador de rua, que alertou aos agentes do Aterro Presente sobre o seu paradeiro.

“A primeira vez que eu vi o Paulo na rua foi na segunda-feira. Fiquei uns três dias com ele, que não queria aparecer muito. A irmã dele passou pelo Aterro e mostrou a foto dele, alertando sobre o caso. Eu fiquei impressionado com a história, ainda mais porque o Paulo parecia não ter remorso nenhum. No tempo em que eu observei ele na rua, parecia uma pessoa normal. Comia e dormia normalmente. Achei muito estranho isso. Eu reconheci ele pela foto que a irmã mandou e por uma tatuagem que ele tem. Assim que percebi que era ele, fui atrás da polícia. Ele se mostrou um cara muito frio”, relatou o homem.

Com informações do jornal Extra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...