Tio que matou sobrinho é preso em Uruará

EM URUARÁ: ASSASSINO DO MENINO KAIKI É PRESO DURANTE OPERAÇÃO DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR.

(Foto:Weslen Reis -Tio – Assassino)No início da noite desta sexta-feira (21), foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Uruará o nacional Antônio Maciel da Silva, 28 anos, autor do assassinato do próprio sobrinho, Kaiki Maciel Pinheiro, 6 anos, crime que chocou a cidade e região.

Segundo informou a polícia, a prisão ocorreu na mesma localidade onde o crime bárbaro foi cometido, no travessão do km 170 norte, zona rural do município de Uruará, durante uma operação policial que contou com a participação de policiais militares civis. O suspeito se entregou sem esboçar reação.

Na delegacia, ao responder para a imprensa, Antônio, se mostrando frio, disse não lembrar de ter assassinado o próprio sobrinho.

“Eu estava bebido. Não lembro. Bebi só pinga no boteco. Só lembro dos outros dias depois que eu acordei do outro lado do rio. Minha mãe me contou quando eu me entreguei agora a tarde. Eu estou aqui por justiça. Agora que eu já sei um bocado, por uma parte já estou arrependido”, declarou o acusado

O homicídio doloso ocorreu na tarde do último domingo (16), por volta das 16h30. Kaiki foi assassinado com várias facadas pelo tio.

