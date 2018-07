Tiririca disputará reeleição, diz jornal

(Deputado Tiririca no plenário da Câmara -Foto Divulgação) –

O deputado federal Francisco Everardo Oliveira, o Tiririca, disputará a reeleição neste ano. As informações são da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S.Paulo.

No final do ano passado, Tiririca anunciou que deixaria a vida pública, “decepcionado com a política brasileira”. “Saio com vergonha do que vi nestes sete anos aqui”, declarou na ocasião.

Em 2010, ao chegar a Brasília, o humorista foi o deputado mais votado do país, com 1,354 milhão de votos, atrás apenas de Celso Russomanno entre os candidatos de São Paulo. Ficou marcado pelo bordão “pior do que tá, não fica” e se reelegeu em 2014, com 1,016 milhão de votos.

A coluna Radar revelou em maio que o cacique Valdemar Costa Neto tentava dissuadir Tiririca da desistência. O PR insistia que, sem a exposição da política, a agenda de shows do comediante poderia ficar esvaziada.

Por:Veja/Daniel Bergamasco

