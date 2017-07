Tiririca é criticado após fazer piada com Latino e pede desculpas

Com lágrimas nos olhos, o cantor Latino publicou um vídeo no sábado (8) à noite pedindo ajuda para encontrar o mascote Twelves. O macaquinho, que chama de “filho”, havia se perdido em uma floresta no Rio e foi resgatado neste domingo (9).

A repercussão do vídeo foi grande – dentre a enxurrada de comentários de apoio e algumas críticas por manter um bicho exótico como animal doméstico, Latino foi alvo de piadas por ter chorado nas imagens.



O humorista e deputado federal Tiririca, como de costume, não perdeu a oportunidade de tirar sarro da situação, o que irritou muitos amigos e fãs do artista. Ao postar um vídeo fazendo paródia do pedido de ajuda, o político recebeu críticas, por exemplo, da apresentadora Sônia Abrão.

Ela classificou a piada como “babaca” e insensível. “Coisa de quem não tem animal de estimação e não sabe a dor de ficar sem ele“, apontou.

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...