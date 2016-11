Tiro na Nuca-Policial militar é assassinado com dois tiros

Um policial militar identificado como sargento Adonildo foi executado na tarde deste domingo (13). O crime aconteceu na Vila Riozinho, no município de Vigia, no nordeste paraense.

De acordo com informações do major Rabelo, da Polícia Militar, a vítima estava no local a lazer com a esposa, quando um homem chegou e efetuou dois disparos, um deles atingindo a nuca do sargento, que morreu na hora.

– Abordagem termina com policial militar baleado

Após a confirmação da ocorrência, a Polícia Militar realizou buscas pelo autor do crime.

Até a publicação desta reportagem, o criminoso não foi encontrado.

Sargento Adonildo era lotado no 21º Batalhão da Polícia Militar no município de Marituba, região metropolitana de Belém, mas morava em Vigia.

O DOL entrou em contato com a Polícia Militar para mais informações e aguarda retorno.

Por DOL

