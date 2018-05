Tiroteio em escola no Texas deixa ao menos oito mortos

Um policial estaria entre os feridos do tiroteio ocorrido na manhã desta sexta-feira

O ataque a tiros nesta sexta-feira (18) em uma escola na cidade de Santa Fé, no estado do Texas, deixou diversas pessoas mortas, de acordo com a rede de TV CNN. A informação não foi confirmada oficialmente, mas a imprensa local disse que são ao menos oito mortos e diversos feridos – inclusive um policial.

A direção do distrito escolar de Santa Fé confirmou apenas que há pessoas feridas, mas não divulgou o número de vítimas ou o estado de saúde delas.

Também não há detalhes exatos do que aconteceu na Santa Fe High School, colégio com cerca de 1.400 alunos que fica no município de mesmo nome, a 40 quilômetros de Houston.

A cidade tem cerca de 13 mil habitantes.Segundo a CNN, uma pessoa entrou atirando em uma aula de artes da escola. Testemunhas também disseram ao jornal Dallas Morning News que ouviram o alarme disparar por volta das 7h45 locais (9h45 no horário de Brasília).

O diretor da escola disse a jornalistas que o atirador foi preso, mas sua identidade não foi revelada. Ed Gonzales, xerife do distrito vizinho (onde fica Houston), afirmou que duas pessoas teriam participado do ataque e ambas foram detidas.Segundo as autoridades, os alunos também já foram retirados do local e levados para um ginásio, onde poderão encontrar seus pais.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTOS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...