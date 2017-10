Tiroteio em fazenda da França deixa 3 crianças e 2 adultos mortos

A polícia descobriu uma cena terrível em uma fazenda em Nouvion-et-Catillon, ao norte de Reims

A polícia francesa adiantou a informação de que três crianças e dois adultos foram mortos a tiros em uma fazenda no norte da França. O horror aconteceu nesta terça-feira (31), em Nouvion-et-Catillon na região de Aisne, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Reims.

Segundo as informações do jornal The Sun, as vítimas são dois meninos e uma menina, de acordo com relatórios locais. Já o casal, segundo informações dos bombeiros, tinha idade entre os cinquenta e os sessenta anos.

