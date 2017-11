Tiroteio em igreja no Texas deixa pelo menos 26 mortos e fere 20

Letreiro da Primeira Igreja Batista em Sutherland: O letreiro da igreja onde ocorreram os disparos, no Texas (foto KSAT / Twitter – reprodução)

Ao menos 26 pessoas foram mortas e outras 20 ficaram feridas neste domingo após um atirador disparar em uma igreja no Texas, nos Estados Unidos, durante um culto.

O ataque ocorreu na Primeira Igreja Batista de Sutherland Springs, no condado de Wilson.

As idades das vítimas variam entre 5 e 72 anos.

O suspeito de ser o atirador foi depois encontrado morto dentro do póprio carro, a quilômetros de distância do local.

Mapa do Texas mostrando a localização da cidade de Sutherland: A localização de Sutherland no Texas (BBC News Online) © BBC A localização de Sutherland no Texas (BBC News Online)

A polícia o identificou apenas como um “jovem branco do sexo masculino”, mas vários meios de comunicação americanos o identificaram como Devin Patrick Kelley, de 26 anos.

Kelley teria sido dispensado da Força Aérea dos Estados Unidos em 2014 após ser condenado por uma corte marcial por atacar sua mulher e uma criança, filha dos dois.

O braço do FBI na cidade de San Antonio disse ter enviado agentes para atuar no caso, mas não há indicação das motivações do atirador.

Uma emissora de TV local, fiiada à rede ABC, disse que o atirador entrou na igreja por volta de 11h30 (hora local, ou 7h30 no horário de Brasília).

Fotos e vídeos da cena mostram a área cercada pelas forças de segurança locais. Helicópteros foram empregados para transportar os feridos, segundo a mídia local.

“Nossas orações estão com aqueles que foram atingidos por estes atos de maldade. Agradecemos às forças de segurança por sua resposta”, disse o governador do Texas, Greg Abbot.

Por BBC Brasil

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...