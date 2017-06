Tiroteio em prisão deixa vários mortos e feridos no México

Entre os mortos, há três agentes de polícia

Uma troca de tiros em uma penitenciária do norte do México deixou ao menos sete mortos e 13 feridos nesta quarta-feira, segundo informaram autoridades locais.

O tiroteio, que durou várias horas, começou na noite da última terça-feira, no presídio de Ciudad Victoria, em Tamaulipas, perto da fronteira com os Estados Unidos. Entre os mortos, há três agentes de polícia. Outros seis ficaram feridos, de acordo com a Associated Press (AP).

Segundo a agência EFE, o incidente teria começado durante uma inspeção policial. Ainda não se sabe como os detentos conseguiram armas.

Ciudad Victoria se encontra dominada pelo cartel de Los Zetas, um dos mais violentos do México. Há três meses, como lembra a AP, uma briga entre presidiários deixou três mortos. O incidente foi seguido de revolta e de uma fuga em massa. A maioria dos detentos que escaparam já foi capturada.

