Tite convoca Brasil com Cássio, Rodrigo Caio, Luan e Taison para eliminatórias; veja lista

O técnico Tite convocou Cássio, do Corinthians, e Luan, do Grêmio, como maiores novidades da lista de 23 nomes divulgada nesta quinta-feira para os compromissos contra Equador e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.Além da dupla, Rodrigo Caio, do São Paulo, e Taison, do Shakhtar Donetsk, também foram chamados. No gol, uma das expectativas da lista, o trio foi completado por Alisson (Roma-ITA) e Ederson (Manchester City-ING) além do corintiano.

Segundo Tite, a lista foi baseada nos seguintes critérios: “Passado do atleta dentro do seu clube e na seleção, seu momento e projeção futuro para a Copa”. Já o coordenador Edu Gaspar acrescentou que a comissão acompanhou 189 jogos in loco para a convocação.

O Brasil enfrenta o Equador, rival da estreia de Tite no comando da seleção, no próximo dia 31 de agosto, em Porto Alegre. Depois, viaja até Barranquilla para, em 5 de setembro, enfrentar a Colômbia. Em outubro, o time encerra as eliminatórias contra Bolívia (fora) e Chile (casa). Classificado para a Copa do Mundo na Rússia, o Brasil também já tem compromissos marcados para 2018, ano do Mundial, contra Argentina (em 22 de março) e Alemanha (27 de março).

Veja a convocação desta quinta-feira de Tite:

Goleiros: Alisson (Roma-ITA), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City-ING)

Laterais: Daniel Alves (PSG-FRA), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético de Madri-ESP) e Marcelo (Real Madrid-ESP)Zagueiros: Marquinhos (PSG-FRA), Miranda (Inter de Milão-ITA), Rodrigo Caio (São Paulo) e Thiago Silva (PSG-FRA)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid-ESP), Fernandinho (Manchester City-ING), Giuliano (Zenit-RUS), Luan (Zenit-RUS), Paulinho (Guangzhou Evergrande-CHN), Philippe Coutinho (Liverpool-ING), Renato Augusto (Beijing Guoan-CHN) e Willian (Chelsea)

Atacantes: Roberto Firmino (Liverpool-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Neymar (PSG-FRA) e Taison (Shakhtar Donetsk-UCR)

