Tite convoca seleção para jogos contra Uruguai e Paraguai.

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira, em São Paulo, a seleção brasileira para as partidas contra Uruguai e Paraguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Dentre os 23 jogadores, as novidades foram o goleiro Ederson, do Benfica, o meia Diego, do Flamengo, e o atacante Diego Souza, do Sport. O Brasil pega o Uruguai em Montevidéu, no dia 23 de março, e cinco dias depois enfrenta o Paraguai na Arena Corinthians, o Itaquerão, em São Paulo.

A convocação não foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, como de costume, mas no hangar de uma das patrocinadoras da entidade no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. O evento serviu para apresentar a nova aeronave da seleção brasileira, com o nome de #VoaCanarinho. Tite e o coordenador da seleção, Edu Gaspar, desceram do avião para chegar à entrevista. O primeiro a desembarcar foi Marco Polo Del Nero, presidente da CBF. O mandatário é investigado pelo FBI e não faz viagens internacionais.

A surpresa da convocação foi o meia Diego. O jogador foi elogiado por Tite por ter treinado nas férias e pelo desempenho no Jogo da Amizade, contra a Colômbia, no fim de janeiro.

O principal desfalque da lista foi o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, que sofreu uma lesão e deve ficar até três meses longe dos gramados. O substituto escolhido pelo técnico Tite foi Diego Souza. Embora jogue como meia, a comissão técnica aprovou o desempenho do jogador no amistoso contra a Colômbia, disputado apenas por jogadores que atuam no Brasil. Diego Souza, no entanto, deve ser reserva de Roberto Firmino, do Liverpool.

Já o goleiro Ederson recebe sua oportunidade após ficar fora da Copa América e das Olimpíadas do Rio por lesão. O jogador é acompanhado pelo preparador de goleiros Taffarel desde o ano passado com a expectativa de que fosse o goleiro da seleção nos Jogos Olímpicos e vem tendo boas atuações pelo Benfica.

O Brasil lidera as eliminatórias com 27 pontos, seguido por Uruguai (23), Equador (20) e Chile (20).

OS CONVOCADOS:

Goleiros: Alisson (Roma), Weverton (Atlético-PR) e Ederson (Benfica)

Zagueiros: Gil (Shandong), Marquinho (PSG), Miranda (Inter de Milão) e Thiago Silva (PSG)

Laterais: Daniel Alves (Juventus), Fágner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético de Madrid) e Marcelo (Real Madrid)

Meias: Paulinho (Guangzhou Evergrande), Phillipe Coutinho (Liverpool), Fernandinho (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Diego (Flamengo), Giuliano (Zenit), Renato Augusto (Beijing) e Willian (Chelsea)

Atacantes: Neymar (Barcelona), Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Bayern de Munique) e Roberto Firmino (Liverpool)

Por: O Globo

