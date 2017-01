Tite convoca sete jogadores que atuam em times do Rio

O treinador afirmou que esta convocação serve para avaliar os atletas para as demais listas

O técnico Tite anunciou a lista dos 23 convocados para o amistoso da seleção brasileira com a Colômbia, no chamado Jogo da Amizade, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 25, no Estádio Nílton Santos. Dos selecionados, sete atletas jogam em clubes cariocas: o goleiro Muralha, o lateral Jorge e os meias Diego e Willian Arão, do Flamengo; o zagueiro Luan, do Vasco; o meia Camilo, do Botafogo; e o meia Gustavo Scarpa, do Fluminense.

O treinador afirmou que esta convocação serve para avaliar os atletas para as demais listas, que vão incluir os jogadores que atuam fora do Brasil.

– Serve sim. É verdadeiro, é uma possibilidade real de avaliação, de estar presente na seleção. É uma competição, com toda a homenagem que tem. Em momento algum vou tirar do atleta a chance da competição – disse o treinador.

– Foi muito difícil ser justo e estabelecer critérios. Às vezes, um pequeno detalhe pode ser determinante na convocação. Se eu pudesse, convocaria Dorival Junior e Cuca. Ou o Ricardo Oliveira, que poderia e deveria aqui estar, mas está no departamento médico.

Inicialmente, foi elaborada uma lista de 48 atletas de 13 clubes diferentes. Após contato com todos os preparadores físicos, foram descartados atletas que não poderiam jogar ao menos 45 minutos. Nenhum time se negou a liberar qualquer jogador ou um número grande, como nos casos de Flamengo (com quatro), Atlético-MG e Grêmio (com três), entre outros com mais convocados.

– Inclusive, houve uma consulta de datas dos clubes envolvidos. O Botafogo tem jogo 25, e o Fluminense, dia 24, por exemplo. Bom senso, análise, o ouro olímpico, o momento, o campeonato que fez. É desafiador colocar tudo na balança – disse o treinador.

O preparador físico Fábio Mahseredjian afirmou que não houve pedidos dos clubes para que jogadores não fossem convocados. Já o coordenador de seleção, Edu Gaspar, reiterou e afirma que todos os clubes foram solícitos diante dos jogadores que poderiam ser convocados.

Tite anunciou ainda que preparador físico Paulo Paixão está convocado. Ele perdeu o filho Anderson Paixão no acidente da Chapecoense.

VEJA A LISTA:

GOLEIROS

Muralha (Flamengo)

Danilo Fernandes (Internacional)

Weverton (Atlético-PR)

ZAGUEIROS

Geromel (Grêmio)

Luan Garcia (Vasco)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Victor Hugo (Palmeiras)

LATERAIS

Fabio Santos (Atlético-MG)

Fagner (Corinthians)

Jorge (Flamengo)

Marcos Rocha (Atlético-MG)

MEIO-CAMPISTAS

Camilo (Botafogo)

Diego (Flamengo)

Gustavo Scarpa (Fluminense)

Henrique (Cruzeiro)

Lucas Lima (Santos)

Rodriguinho (Corinthians)

Wallace (Grêmio)

Willian Arão (Flamengo)

ATACANTES

Diego Souza (Sport)

Dudu (Palmeiras)

Luan (Grêmio)

Robinho (Atlético-MG)

