Tite ensaia possível time titular, mas seleção faz mistério

A linha defensiva não deve sofrer alterações: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo. Durante os treinos, Tite e sua comissão observarão de perto Neto, que concorre para a vaga de terceiro goleiro, Pedro Geromel e Rodrigo Caio, que disputam a quarta vaga na zaga, e Fagner, que briga com Danilo para ser reserva na lateral direita. Com informações da Folhapress.

Willian e Coutinho, que foram os entrevistados desta tarde, têm boas chances de começarem o jogo. Assim, Renato Augusto perderia a sua vaga no meio-campo. Paulinho e Douglas Costa completariam a linha de quatro à frente, com Gabriel Jesus atuando como camisa 9, e Casemiro fazendo a proteção da zaga.

