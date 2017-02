Tite exalta Gabriel Jesus e não vê dedo de Guardiola no futebol do atacante

Técnico do Brasil o destaca maturidade do jogador de 19 anos. Entrevista completa com o treinador será exibida nesta segunda-feira dentro “Redação” e no “Seleção”

Um dos principais jogadores da Seleção comandada por Tite, o atacante Gabriel Jesus se recupera de uma fratura que sofreu no quinto metatarso (na altura do dedinho) do pé direito e ficará fora dos gramados por até três meses. Mesmo sem poder atuar, o jogador segue sendo observado pelo técnico do Brasil. Em uma conversa com o “SporTV”, o treinador exaltou a maturidade do ex-jogador do Palmeiras, que aos 19 anos já conseguiu brilhar com o uniforme verde e amarelo e mostrar potencial no futebol europeu. A entrevista completa será exibida no “Redação, que começar às 10h, e no “Seleção”, a partir das 12h50.

Tite também fez questão de destacar o trabalho feito pela base do Palmeiras e pelos treinadores que comandaram o jovem jogador no clube alviverde. De acordo com o técnico da Seleção, ainda não é possível dizer que Guardiola, comandante do Manchester City, já tem influência sobre o futebol do atacante.

– Os técnicos que passaram por ele, como o Cuca, Oswaldo (de Oliveira) e o Marcelo Oliveira e a sua base ajudaram a condicioná-lo a ter a desenvoltura surpreendente que ele teve. Eu acho que o City soube trazer um atleta em um momento muito importante. Ele é maduro mais do que a idade que ele tem. É injusto credenciar em tão pouco tempo o Guardiola. Quem trabalhou ele foi o Cuca, foi a base do Palmeiras, quem trabalhou foi o Oswaldo, quem trabalhou foi o Marcelo. Vamos ser justos nesse aspecto. O Guardiola está colhendo o fruto dos outros técnicos.

A previsão é de que Jesus fique fora de ação de dois a três meses. Com a lesão, o jogador não participa das próximas partidas do City e também desfalcará a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018: contra o Uruguai, em Montevidéu, em 23 de março; e contra o Paraguai, no dia 28, na Arena Corinthians (São Paulo).

