Tite pensou em propor resultado armado a jogo da seleção pela Chape

Treinador revela que, por pouco, não conversou com técnico da Colômbia na ocasião da partida realizada em janeiro

A tragédia com a delegação da Chapecoense mexeu com a cabeça de todos que, mesmo de longe, acompanharam as notícias do acidente aéreo. No caso do técnico Tite, mexeu a ponto de ele pensar em propor a armação do resultado do jogo entre Brasil e Colômbia, realizado no dia 25 de janeiro, no Engenhão, em tributo às vítimas da tragédia.

“Aquela foi uma das primeiras vezes que eu fui para um jogo querendo acertar resultado. A minha vontade era de chamar o Pékerman (técnico da Colômbia) e falar: ‘Vamos acertar o resultado eu e tu’. Juro. Palavra de honra. Durante o jogo, quando fizemos 1 a 0, confesso que não pensava mais nisso, mas, antes, eu pensava: ‘um jogo com esse objetivo não pode ter um vencedor'”, afirmou à rádio Jovem Pan.

O treinador contou ainda o que pensou na noite anterior à partida para propor ao treinador da Colômbia. “Eu pensava: ‘Pékerman, a gente acerta… Eu vou lá falar com os seus jogadores, e tu vem falar com os meus. Se alguém tiver ganhando de 1 a 0, abre espaço nos últimos cinco minutos, e o cara vai lá e faz o gol’. Depois, eu pensei: ‘Eu não posso fazer isso. Primeiro, porque estamos falando de Seleção Brasileira. E, segundo, porque eu não posso tirar a oportunidade de um atleta que vai estar dentro de campo e quer mostrar serviço para ser convocado de novo'”, concluiu.

O jogo terminou com vitória do Brasil por 1 a 0.

Fonte: Notícias ao Minuto.

