Titular de cartório é executado dentro de fazenda

O titular de um cartório localizado em Redenção, no sudeste paraense, foi assassinado a tiros na noite deste sábado (24), em uma fazenda de sua prorpriedade, localizada na zona rural do município.

Segundo a Polícia Civil, quatro homens invadiram a fazenda Santa Maria, onde estava Izaulino Pereira dos Santos Júnior, conhecido na região como “Júnior do Cartório”, e executaram a vítima com tiros no rosto. Nenhum dos suspeitos foi preso.



Os suspeitos ainda fugiram do local com a caminhonete da vítima. Ainda não há informações se outros pertences foram levados do local.

