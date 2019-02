Titular de última hora, lateral-direito vira herói na estreia pelo Remo

Lateral deixou boa impressão em vitória sobre o Tapajós. (Fernando Araújo)

Além da boa atuação, Geovane é premiado com gol da vitória sobre o Tapajós

Uma oportunidade. Muitas vezes é só o que é preciso para um jogador de futebol. Mas até ela chegar é preciso muito trabalho, suor e, à espera de uma chance, não desistir. Esse é o caso de Geovane, lateral-direito do Remo, que, em poucas horas, virou de um provável descarte a herói do Leão.

Na estreia do Parazão contra o São Raimundo, em Santarém, o jovem recém-chegado ao Baenão nem no banco ficou. Para o jogo contra o Tapajós, no último domingo (3), Djalma, titular da posição, vinha treinando normalmente. Porém, a tão sonhada chance bateu à porta.

Em cima da hora, Djalma foi vetado do confronto por dores nas costas e coube a Geovane preencher a vaga. Não poderia ter sido melhor: boa atuação, um golaço para dar a vitória e logo no minuto 33 do primeiro tempo, um marcante número para os azulinos.

“Em meio a tantos talentos, é realmente difícil se destacar e conquistar seu espaço. Mas com determinação vou fazendo aquilo que amo, que é jogar futebol, e aos poucos vou me encaixando”, comenta o lateral-direito.

E se depender de Geovane, ele ainda vai dar muita dor de cabeça ao técnico João Neto. “Quero continuar mostrando meu trabalho, crescer e ajudar meu time. Sempre que eu for escalado, darei o meu melhor, e torço para que as oportunidades apareçam”, conclui.

Geovane e Djalma disputarão a preferência de João Neto para a partida entre Independente e Remo, neste sábado (9), às 17h, no Navegantão, em Tucuruí. O confronto terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Fonte:Andre Gomes/O Liberal.

