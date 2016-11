TJ ordena afastamento de servidores da prefeitura de Santa Izabel do Pará

A Justiça do Pará determinou nesta sexta-feira (4) o afastamento de alguns servidores da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, na Grande Belém. Segundo a Polícia Federal, entre os investigados estão o secretário municipal de transportes, o tesoureiro do município e os funcionários responsáveis pela licitação, além do filho do prefeito municipal e a filha do vice-prefeito municipal.

Nesta sexta-feira, pelo menos 18 pessoas suspeitas de participação no esquema de fraudes em licitações da prefeitura prestaram depoimento na sede da Polícia Federal, em Belém.

“Era uma cooperativa de transporte fantasma. Os integrantes da cooperativa na verdade não são transportadores autônomos e sim empresários. Os demais cooperados são familiares desses empresários”, explica o policial federal Alexandre Brabo.

De acordo com a polícia, o grupo agia desde 2013. “A cooperativa tem contratos acima de R$11 milhões com a prefeitura. Nós ainda vamos verificar como foi a execução desses contratos. Os suspeitos vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e pela fraude na licitação, além de associação criminosa”, ressalta Alexandre Brabo.

Fraudes

As investigações iniciaram em 2015 e revelaram que a empresa beneficiada nas fraudes realizava pagamentos indevidos para servidores municipais de Santa Izabel e pessoas ligadas a eles, para facilitar contratações e pagamentos de serviços da prefeitura.

Segundo a PF, os investigados constituíram uma associação fantasma com o objetivo de fraudar as licitações municipais e subcontratar serviços de forma indevida.

Por G1PA

