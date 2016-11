TJE elege o novo presidente e diretoria para novo biênio.

Foto: Ascom/TJE – O desembargador Ricardo Ferreira Nunes teve ontem seu nome confirmado para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado (TJPA) para o biênio 2017/2019. Em eleição direta, o Pleno do Tribunal definiu os novos dirigentes do Judiciário paraense para o mesmo período. O atualmente, Ricardo Nune é vice-presidente da Corte.

Foram eleitos também o desembargador Leonardo de Noronha Tavares para a Vice-Presidência, e os desembargadores José Maria Teixeira do Rosário e Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, respectivamente, para as corregedorias de Justiça das Comarcas da Região Metropolitana de Belém e do Interior.

Para o Conselho da Magistratura, tiveram seus nomes referendados pelo Pleno as desembargadoras Ezilda Pastana Mutran, Maria Elvina Gemaque Taveira, Rosileide Maria da Costa Cunha e Nadja Nara Cobra Meda. O Conselho é composto por quatro membros natos, que são o presidente, o vice-presidente e os dois corregedores, mais os quatro magistrados eleitos diretamente pelo Pleno do TJPA. Os novos dirigentes e os novos integrantes do Conselho assumirão as funções no dia 1º de fevereiro de 2017.

O processo eleitoral observou o ritual regimental. Os candidatos aos diferentes cargos diretivos do TJPA se autoapresentaram após a abertura da sessão plenária, colocando-se à disposição para concorrer às vagas.

Em seu pronunciamento, Ricardo Nunes reafirmou o seu “compromisso inalienável de empenhar todas as forças que eu possa dispor para que continuemos no mesmo propósito de tornar a nossa Justiça Estadual mais efetiva, célere, transparente, responsável, contando evidentemente com o decisivo apoio dos eminentes pares, juízes, servidores, funcionários, terceirizados, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB”.

