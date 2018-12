TJPA abre processo seletivo para estagiários; Não perca a chance!

As inscrições serão abertas no dia 08 de janeiro de 2019 e seguem até o dia 17 do mesmo mês. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) divulgou nesta segunda-feira (3) a abertura do processo seletivo, que tem a finalidade de recrutar estudantes de níveis médio e superior, que estejam vinculado a instituições públicas e privadas. O valor da bolsa de estágio para o nível superior é de R$ 600 e de R$ 450 para o nível médio.

COMO PARTICIPAR

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), a partir das 11h do dia 8 de janeiro até às 23h59min do dia 17 de janeiro de 2019. Os candidatos devem clicar no “Acesso para estudantes”, localizar o logotipo do TJPA na lista de processos seletivos e clicar no link, onde estarão disponíveis o Edital e o Formulário para preenchimento da inscrição.

SELEÇÃO

Os inscritos serão submetidos a uma prova online, que será composta por 30 questões e poderá ser realizada no período de 8 a 17 de janeiro de 2019. O candidato terá dois minutos para responder cada questão. O gabarito provisório e o caderno de questões serão divulgados no dia 18 de janeiro de 2019.

O resultado da seleção será divulgado na data provável de 12 de janeiro de 2019.

Todos os candidatos classificados comporão cadastro de reserva, destinado a suprir as oportunidades de estágio que serão eventualmente ofertadas no decorrer da vigência do processo seletivo, de acordo com a necessidade e conveniência do TJPA, não gerando qualquer obrigatoriedade ou direito líquido e certo dos concorrentes.

CONVOCAÇÃO

A convocação dos estudantes classificados será realizada seguindo a ordem de classificação por localidades e cursos. Após a convocação publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) ou envio de e-mail, os candidatos têm até dois dias para confirmar o interesse na vaga.

(Com informações do TJPA)

