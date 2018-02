TJPA abre seleção para mediadores e conciliadores (Foto: Ricardo Amanajás/Diário do Pará)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de mediadores e conciliadores judiciais voluntários do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O edital foi publicado na edição do Diário do Justiça Eletrônico desta quinta-feira, 15. São ofertadas 120 vagas para a formação em Mediação/Conciliação Judicial, sendo 60 cadastros para a Comarca de Belém, 30 para a Comarca de Parauapebas e 30 para a Comarca de Paragominas. As inscrições podem ser realizadas no período de 26 a 28 de fevereiro e entre 1º e 2 de março de 2018.

O curso tem carga horária de 148 horas/aulas, sendo 48 horas teóricas e 100 horas de práticas. No polo Belém, a seleção se destinará somente para formação de mediadores, com duas turmas, uma no período de 2 a 6 de abril e a outra de 25 a 29 de junho deste ano. Nos polos Paragominas e Parauapebas, a seleção se destinará para a formação de mediadores e conciliadores, com cursos no período de 2 a 6 de abril deste ano.

As inscrições serão gratuitas, assim como o Curso de Formação. Porém, os aprovados no processo, como contrapartida, obrigatoriamente prestarão serviço voluntário na função de mediador ou conciliador nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), por um período de 12 meses ininterruptos, com carga horária mínima de 16 horas mensais.

Só poderão se candidatar à seleção de mediador, pessoas graduadas em nível superior, há no mínimo dois anos, com diploma emitido por Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecida pelo MEC. Para se candidatar à seleção de conciliador, é necessário estar cursando nível superior, a partir do 6º semestre, com comprovante de matrícula em IES reconhecida pelo MEC ou estar graduado há menos de dois anos. A distribuição de vagas por polos será a seguinte: 60 para Polo Belém, 30 para o Polo Paragominas e 30 para o Polo Parauapebas.

Para o certame, serão recebidas inscrições de no máximo 120 pessoas para o polo Belém, 60 para o polo Paragominas e 60 para o polo Parauapebas. As mesmas deverão ser realizadas presencialmente nas cidades polos, podendo esse período ser encerrado, caso alcance o limite de inscritos, ou prorrogado, caso haja necessidade.

Em Belém, a inscrição será realizada presencialmente no Fórum Cível da Capital, localizado na Praça Felipe Patroni, S/N- Térreo, na sala multiuso. Nas Comarcas de Parauapebas e Paragominas, os interessados devem procurar os respectivos Fóruns.

Os candidatos deverão apresentar cópias das seguintes documentações: RG; CPF; título de eleitor, certificado militar (para homens); certidão de antecedente criminal, comprovante de residência, diploma de ensino superior, declaração da Faculdade comprovando matrícula no 6º semestre e comprovante de residência ou trabalho na Comarca.

Os inscritos também deverão atender aos critérios de desenvoltura, facilidade de comunicação interpessoal, capacidade de escuta, sensatez, discernimento, criatividade, discussão e imparcialidade.

(Com informações do TJPA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...