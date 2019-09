TJPA condena blogueiro santareno por difamação e injúria contra advogada de Óbidos

O Tribunal Justiça do Estado do Pará – Vara Única de Óbidos, na pessoa do juiz Clemilton Salomo de Oliveira condenou o blogueiro Jeso Carneiro a nove meses de detenção e mais 200 dias de multa sob acusação de difamação e injúria contra a advogada Dienne Patrycia Lopes Bentes, de Óbidos. (Foto:Reprodução)

Nos autos do processo 0001101-73.2018.8.14.0035, a pena foi convertida para o pagamento no valor de R$ 10 mil, sendo metade com destinação para a vítima de injúria e outra metade convertida em doação para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, de Óbidos. A decisão cabe recurso.

A decisão é de 20 de setembro e foi publicada no início desta semana. O caso tem como base a denúncia de Dienne Patrycia Lopes Bentes, que afirma ter sido caluniada por Jeso Carneiro, que afirmava que ela era uma beneficiária de contratação irregular de outro servidor da cúpula da Prefeitura de Óbidos, chamando a mesma de “namoradinha”.

“A querelante colacionou na inicial “prints” de conversas em aplicativo de Whatsapp e extraídos do site www.jesocarneiro.com.br, denominado portal Jeso Carneiro, datado de fevereiro do ano de 2018, com frases e imagens direcionadas especificamente à querelante, cujos adjetivos são, sem dúvidas, desonrosos e difamantes à honra e à imagem da querelante. Para tanto, afirmar que a querelante é beneficiária de contratação irregular, assim como usar adjetivo de ‘namoradinha’ de outro servidor da cúpula da Prefeitura de Óbidos, bem como dizer que ela é protagonista de novo escândalo jurídico imoral do governo Chico Alfaia, me afigura condutas que fogem à real importância da notícia jornalística e demonstram, sem dúvidas, fatos ofensivos a honra da querelante”, afirma o juiz Clemilton Salomo de Oliveira na decisão.

RG 15/O Impacto

