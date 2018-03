TJPA convoca 87 aprovados-Os convocados tem até 19 de abril para apresentar documentação

A presidência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) convocou 87 candidatos aprovados no último Concurso Público nº 2/2014 para o preenchimento de vagas de níveis médio e superior a se apresentarem ao Porder Judiciário do Pará. A convocação, assinada pelo presidente do TJPA, desembargador Ricardo Ferreira Nunes, está publicada na edição desta segunda-feira, 26, do Diário de Justiça Eletrônico.

Os convocados tem até 19 de abril para apresentar documentação

Os convocados têm até o dia 19 de abril de 2018, no horário entre 8h e 14h, conforme prévio agendamento telefônico, para comparecerem à Divisão de Administração de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e apresentarem, com a finalidade de habilitação, a documentação digitalizada e em original para validação, prevista no Edital de Abertura do Concurso (Capítulo XIX, Item 19.5, alíneas “a” a “t”) e constante da relação que será encaminhada para o e-mail informado pelo candidato no ato da inscrição e disponível aqui

Ainda no período, também mediante prévio agendamento telefônico, o candidato será submetido à inspeção médica realizada pela Junta de Saúde do TJPA, mediante a apresentação de laudo médico, de sanidade física e mental, além dos exames laboratoriais e complementares, que correrão às expensas do candidato. O não comparecimento do interessado no prazo previsto acarretará a eliminação no concurso e a perda da vaga do referido cargo.

A convocação de novos servidores está alinhada com a iniciativa Fortalecimento da Gestão do 1º Grau de Jurisdição, do macrodesafio Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional, e com o macrodesafio da Melhoria da Gestão de Pessoas, previstos no Plano de Gestão do biênio.

A Divisão de Administração de Pessoal da SGP está localizada rua Curuçá, nº. 555, entre as travessas José Pio e Manoel Evaristo, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Confira, abaixo, a lista dos convocados:

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Análise de Sistema – Suporte

Polo: Belém (Comarca: Belém)

14º (1º PCD) ELISANGELA SANTANA AGUIAR

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Ciências Contábeis

Polo: Belém (Comarca: Belém)

5º CHARLES OLIVEIRA PIMENTEL

6º STELA REIS DE SOUZA

7º JESSIKA CAROLINE SOUZA COSTA

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Medicina

Polo: Belém (Comarca: Belém)

3º LARISSA BARRADAS CALADO

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Pedagogia

Polo: Belém (Comarca: Belém)

3ª KELLY GLAUCE DA SILVA ROSARIO

69º (1º PCD) ADRIELSON SOUZA ALMEIDA

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Psicologia

Polo: Belém (Comarca: Belém)

2º RAMAYANNA DA COSTA RAYOL BARBOSA

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Psicologia

Polo: Capanema (Comarca: Bragança)

2º MARINA NOGUEIRA DE BARROS

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Psicologia

Polo: Castanhal (Comarca: Castanhal)

1º MAYLA NENO MARQUES DO NASCIMENTO

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Psicologia

Polo: Marajó (Comarca: Soure)

2º HERONILDES MARQUES BARBOSA

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Serviço Social

Polo: Marajó (Comarca: Soure)

2º DANIELSON CORREA LEITE

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Serviço Social

Polo: Santarém (Comarca: Santarém)

1º VALCILEIDE DE FATIMA DA SILVA BEZERRA

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Abaetetuba (Comarca: Igarapé Miri)

7º TAISE CELESTE NERY LOPES

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Ananindeua (Comarca: Ananindeua)

14º BRUNO GONÇALVES DO VALE

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Belém (Comarca: Belém e Distrito de Mosqueiro)

54º BARBARA NASCIMENTO MOURA CALIL

55º HELENA DOS REIS KOURY

56º STEFAN SCHMID DA LUZ

57º MURILO BENTES PAES

58º HILNARA MARINE DA SILVA ESTEVES

59º SAULO GOES PINTO

60º MARCOS TULIO NUNES ARAUJO

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Cametá (Comarca: Cametá e Oeiras do Pará)

8º STEPHANIE MARJORIE MONTEIRO MORAES

9º TASSIO RAFAEL DA SILVA RODRIGUES

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Capanema (Comarca: Bragança e Ourém)

15º MAINA JAILSON SAMPAIO CUNHA

16º BRENDA DE SENA MAUES

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Marabá (Comarcas: Canaã dos Carajás)

50º DAYAN JERFF MARTINS VIANA

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Marajó (Comarcas: Afuá, Gurupá e Ponta de Pedras)

12º LIZANDRO DE JESUS GUEDES CAMPOS

13º LAURA LOPES RAUDA

14º ALEX DUARTE DE AQUINO

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Redenção (Comarca: Redenção, São Félix do Xingu e Tucumã)

9º JOSUE OLIVEIRA DA COSTA

10º CLARISSA DE CERQUEIRA PEREIRA

11º GUTEMBERG GUIMARAES DE SOUSA JUNIOR

12º GABRIEL EDUARDO TED CANEDO DE BARROS NETO

(Desistência da vaga – Siga-doc PA-REQ-2018/04514 )

13º CINTHIA LOPES DA SILVA

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Santarém (Comarca: Novo Progresso)

19º MARIA JULIA ALMEIDA DA SILVA

· Cargo: Analista Judiciário – Área/Especialidade: Direito

Polo: Tomé-Açu (Comarca: Tomé-Açu)

8º SAMARAH RAFAELLY DO NASCIMENTO MONTEIRO

· Cargo: Oficial de Justiça Avaliador

Polo: Ananindeua (Comarca: Santa Izabel do Pará)

52º (1º PCD) CHRYSTHIAN DIDIER DE MESSIAS BERNARDES

5º JOSE MAURO TRINDADE RAMOS JUNIOR

6º ALESSANDRA COSTA DA SILVA MOTTA

· Cargo: Oficial de Justiça Avaliador

Polo: Belém (Comarca: Distrito de Mosqueiro)

6º FERNANDO DE SOUZA LEMOS DA SILVA

· Cargo: Oficial de Justiça Avaliador

Polo: Castanhal (Comarca: Santa Maria do Pará)

5º DIOGO GONCALVES PEREIRA

· Cargo: Oficial de Justiça Avaliador

Polo: Marabá (Comarca: Canaã dos Carajás e Goianésia do Pará)

39º DIEGO COLARES MOTTA

40º ELSON DIAS DA SILVA FONTES

· Cargo: Oficial de Justiça Avaliador

Polo: Redenção (Comarca: Tucumã)

7º JOSE BEZERRA VAZ SOBRINHO

· Cargo: Auxiliar Judiciário

Polo: Altamira (Comarca: Porto de Moz)

6º EDIVANIA COELHO SANTOS

· Cargo: Auxiliar Judiciário

Polo: Ananindeua (Comarca: Ananindeua e Marituba)

13º JULIANNE MAIA DE SOUSA

14º RAFAELA PALHA DO ESPIRITO SANTO

15º CLAUDIA MAYARA FERNANDES DE SOUZA

16º KILSIA DA SILVA ALVES

· Cargo: Auxiliar Judiciário

Polo: Belém (Comarca: Belém e Distrito de Mosqueiro)

66º ISAN CUNHA DA SILVA FILHO

67º JACQUELINE DA SILVA DE OLIVEIRA

68º LARISSA LOBATO JACOB

69º RAISSA AVILA MONTEIRO

70º LUYANI THAIRINI BENJAMIM DOS SANTOS

71º ERICA DA COSTA LINS SANTOS

72º RAIF BALLOUT AMORIM

73º ANDRE MARTINS

74º ITAMAR FILHO TITO FERNANDES

75º TAYS CAROLINA VILHENA SANTOS

76º ANA KATARINA DE SOUSA GOMES

77º BEATRIZ PINTO XAVIER

78º ADRIANY TASSIA BORGES DE CARVALHO

79º LEONARDO RAMOS MOREIRA

· Cargo: Auxiliar Judiciário

Polo: Capanema (Comarca: Bragança e Ourém)

13º DENYS MARCEL DE LIMA NAVEGANTES

14º MILTON ALEX BORGES PADILHA

· Cargo: Auxiliar Judiciário

Polo: Castanhal (Comarca: Igarapé-Açu (Termo Judiciário de Magalhães Barata) e Curuçá)

11º JOSE KEILON CRUZ RAIOL

12º PATRICIA GOMES DE BRITO

13º FLÁVIO JOSÉ CARDOSO COSTA

· Cargo: Auxiliar Judiciário

Polo: Marabá (Comarca: Eldorado do Carajás, Marabá, Pacajá e Tucuruí)

43º JESSICA COSTA MARQUES

44º JUAN ALVES ATAIDES

45º EDEVALDO FREITAS BAIA

46º CHARLES SOUSA DE OLIVEIRA

47º JENILSON SANTOS DE ALENCAR

48º JAKELINE SILVA PIVA SIMONI

· Cargo: Auxiliar Judiciário

Polo: Redenção (Comarca: Redenção)

10º ALEIA DE SOUSA SILVA

· Cargo: Auxiliar Judiciário

Polo: Santarém (Comarcas: Itaituba, Jacareacanga, Rurópolis e Santarém)

14º LEANDRA ELIANE COSTA PINHEIRO

15º SUSELY GERMANO MUNIZ CUNHA

16º TELMO SALOMAO DUARTE DA SILVA

17º SIDCLEY DE SOUSA OLIVEIRA

18º WANDREI MELO DA ROCHA

(Candidato convocado como Analista Judiciário, conforme

Diário da Justiça nº 6303 de 24/10/2017)

19º ANA ALZIRA HOLANDA TANCREDI

20º TAYANE VIANA DE OLIVEIRA

· Cargo: Auxiliar Judiciário

Polo: Tomé-Açu (Comarcas: Acará, Concórdia do Pará, São Caetano de Odivelas e Tomé-Açu)

7º ANA CLAUDIA DAS GRACAS

8º ROSANA LUCIA MACEDO CARDOSO

9º ADRIANA NUNES SANTOS

10º MEILI SILVA LIMA

