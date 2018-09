TJPA convoca aprovados em concurso público de 2014

Cargos são para os pólos de Belém, Marajó, Redenção, Tomé- Açu, Marabá e Santarém

– O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) convocou, nesta terça-feira (4), mais 28 pessoas aprovadas no Concurso Público 002/2014. Os aprovados ocuparão cargos de analista judiciário, oficial de justiça e auxiliares nos pólos de Belém, Marajó, Redenção, Tomé- Açu, Marabá e Santarém. Os convocados têm até 14 de setembro para comparecer à Divisão de Administração de Pessoal DAP/TJ-PA, das 8h às 14h, para apresentação da documentação digitalizada e em original para validação, prevista no Edital de Abertura do Concurso (Capítulo XIX, Item 19.5, alíneas a a t) e constante da relação que será encaminhada para o e-mail informado pelo candidato no ato da inscrição. Ver aqui.

No período mencionado, mediante agendamento telefônico, o candidato será submetido à inspeção médica realizada pela Junta de Saúde do TJPA. O não comparecimento do interessado no prazo previsto acarretará a eliminação no concurso e a perda da vaga do referido cargo.

Os novos convocados, se juntarão aos 621 servidores já empossados pelo TJPA desde 2015. Atualmente, o Judiciário do Pará conta com cerca de 4.300 servidores. Todas as informações estão disponíveis no Diário da Justiça de hoje.

Serviço

Habilitação: 4 a 14 de setembro (8h às 14h)

Divisão de Administração de Pessoal DAP/TJ-PA (Rua Curuçá, nº 555, Bairro: Telégrafo, entre Trav. José Pio e Trav. Manoel Evaristo

Mais informações: 3252-7174

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS:

FERNANDA CORREA PINHEIRO

FELIPE DOS SANTOS GOMES

IANNA CAVALCANTE DA SILVA

LUIZ ALBERTO ASSUNCAO DE OLIVEIRA

CAMILA CAMPOS DE SOUZA

SILVANIA MARIA REBOUCAS DE ARRUDA

DIEGO ANDRADE PINHEIRO

DIOGO ALFREDO BARROS PINHEIRO

VINICIUS MONTEIRO PELOSO DA SILVA

GISELE MAFRA DO CARMO RAMOS

JOAO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

LEILI OLIVEIRA LIMA MELO

TAYANE VIANA DE OLIVEIRA

LUIZ CLAUDIO SANTOS ALVES

EZINELMA TAPAJOS DE S LIRA

FLAVIO PEDRO LOEFF BRANDT

ROBERTO DE ALMEIDA VARGAS SILVA

ANA KAREN COSTA

ANA CAROLINA PEREIRA QUEIROGA

MARLY FERREIRA DE ARAUJO

RAYSON WILBER ALMEIDA VIEIRA

VALMIR VICTOR DE CARVALHO ROSA

MARIA DO SOCORRO DE CASTRO CARVALHO

LEANDRO VALADARES DE LUCENA

DEIVIDE RAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

FABIANA PEREZ CARVALHO BARBOSA

DIOB HUDSON DA SILVA LIMA

ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA

Por: Portal ORM 4 de Setembro de 2018 às 15:07

