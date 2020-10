TJPA convoca candidatos aprovados em concurso público de nível superior e médio

Candidatos aprovados devem ficar atentos aos prazos de entrega de documentos. (Tribunal de Justiça do Pará, em Belém — Foto: TJPA)

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) convoca nesta quarta-feira (28) 100 candidatos aprovados no Concurso Público para o Provimento de Vagas e Cadastro Reserva em Cargos de Nível Superior e Médio. O edital de convocação foi publicado no Diário de Justiça.

Os candidatos convocados devem enviar a documentação digitalizada, em formato pdf, conforme as orientação do edital para o email para o e-mail admissao.dap@tjpa.jus.br e comparecer no período de 28 de outubro a 18 de novembro, no horário de 8h00 às 14h00, mediante prévio agendamento telefônico, à Divisão de Administração de Pessoal do TJPA, situada à rua Doutor Malcher, no bairro da Cidade Velha.

Na ocasião, os candidatos devem apresentar documentos originais para validação, não sendo aceitas cópias simples ou autenticadas. O agendamento de horários deve ser feito pelos telefones (91) 3252-8021 e 3252-8022.

Os aprovados devem ainda, até o dia 18 de novembro, agendar junto ao Serviço Médico, Serviço Odontológico e Serviço Psicossocial, a inspeção médica realizada pela Junta de Saúde do TJPA para apresentação de laudo médico, de sanidade física e mental, além dos exames laboratoriais e complementares. O não comparecimento do interessado no prazo previsto acarretará a eliminação no concurso e a perda da vaga do referido cargo.

As provas do concurso foram realizadas nas comarcas de Altamira, Belém, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém. Ao todo, participaram 57.548 candidatos do certame, que teve início em 19 de janeiro. No total, foram aprovados e classificados 3.962 candidatos.

