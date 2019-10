TJPA convoca mais 29 estudantes para estágio – VEJA A LISTA!

Tribunal de Justiça do Pará — Foto: Divulgação/TJPA- -Os 29 estudantes convocados nesta terça-feira, 15, pelo Tribunal de Justiça do Pará para ocuparem vagas de estágio, em razão de aprovação no Processo de Recrutamento e Seleção para estágio de níveis médio e superior, têm até dois dias para manifestar interesse na vaga, a partir da data da publicação da chamada e do encaminhamento do e-mail de convocação enviado pelo CIEE. Todos os detalhes estão disponíveis no Diário da Justiça desta terça.

Os candidatos convocados devem comparecer ao posto do agente de integração no prazo de até 5 dias, a partir da data de manifestação de interesse pelo estágio, no horário de 8h às 15h, na Secretaria de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, localizada na rua Dr. Malcher, s/n, esquina com a Travessa Félix Roque (Cidade Velha) para apresentarem documentação prevista no Edital de abertura do certame.

No caso dos candidatos que ocuparão vaga de estágio nas Comarcas do Interior, a entrega de documentos deverá ser realizada no Fórum/Termo Judiciário na respectiva localidade. Nos casos em que o candidato é convocado na condição de pessoa com deficiência, será necessária a comprovação, mediante laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, emitido nos últimos 90 dias, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), a ser homologado pela Junta Médica deste Poder. Não sendo comprovada a situação, o candidato figurará somente na condição de classificação geral.

Caso os prazos sejam encerrados em dia não útil, o mesmo será transferido para o dia útil subsequente. O não comparecimento do interessado no prazo previsto acarretará a eliminação no Processo Seletivo.

A Coordenadoria de Estágio informa ainda que todos os candidatos devem ficar atentos aos seus e-mails cadastrados, assim como às publicações do Diário da Justiça. Apenas candidatos convocados devem comparecer para a entrega de documentos. Outras informações, nos telefones (91) 3252-8018 / 8020.

Confira a lista de convocados:

ALMEIRIM

VICTOR MANOEL SERRA GUERRA (Ensino Médio)

WENDRIO FERREIRA SANTOS (Ensino Médio)

ALTAMIRA

SIDNEY DUARTE CALADO (Ensino Médio)

ARTHUR TOMÉ ANDRADE DA SILVA (Ensino Médio)

THALES FERREIRA SILVA (Ensino Médio)

ANANINDEUA

ISABELA CAROLINA MIRANDA VALENTE (Direito)

MARCUS VINICIUS REIS PEIXOTO (Direito)

DÉBORA EVELYN LIMA LOPES (Direito)

BELÉM

CÉZAR LUIZ ASSUNÇÃO RIBEIRO (Administração)

MAYRA IRIS BRITO DA SILVA (Administração)

ALLANA SERRA (Administração)

CLAIDE MARIA ALFAIA DOS SANTOS RABELO (Direito)

JULIANA MARIA DE ARAUJO ROCHA (Direito)

PATRÍCIA PAIVA COSTA (Direito)

ISABELLE OLIVEIRA DOS ANJOS (Direito)

ANA LUISA BRABO SOARES (Direito)

CAROLINI DELLAVALLE VILÃO (Direito)

REGIANE DA SILVA LOPES (Pedagogia)

BREVES

ROMEU CASTOR DE ARAUJO (Ensino Médio)

VALDIR OLIVEIRA DA SILVA (Ensino Médio)

JACUNDÁ

CINDY MAISA DA COSTA (Administração)

MARABÁ

JAMILY BARBOSA NUNES (Administração)

VALDECIR SANTOS SOUSA JUNIOR (Administração)

FELIPE BARBOSA SILVA (Administração Pública)

OEIRAS DO PARÁ

LUCAS SÁ FEITOSA (Ensino Médio)

PARAGOMINAS

MARCELO LIMA (Direito)

SANTA IZABEL

PAULO IVAN COSTA MACEDO (Direito)

SANTARÉM

DAIANE CARREIRO DOS SANTOS (Direito)

TOMÉ-AÇÚ

LUCIANO DA COSTA SENA (Processos Gerenciais)

(Com informações do TJPA)

