TJPA convoca sociedade para elaborar metas do judiciário em 2020

Prazo para sugerir metas foi prorrogado até a próxima sexta-feira (19). Segundo o TJPA, o envolvimento da sociedade possibilita a definição dos esforços prioritários do Judiciário.

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) prorrogou o prazo para que a sociedade participe da elaboração das Metas Nacionais 2020 do Poder Judiciário. A consulta pública recebe a opinião de jurisdicionados, operadores de direitos, órgãos do sistema de Justiça e sociedade civil. O prazo, que encerraria nesta segunda-feira (15), vai seguir até a próxima sexta-feira (19). O processo é feito online, no site da instituição.

De acordo com o TJPA, o envolvimento da sociedade possibilita a definição das metas que serão os esforços prioritários do Judiciário, contribuindo para a efetividade da justiça.

Para 2020, foram propostas duas metas específicas para a área de Infância e Juventude. A primeira voltada para o julgamento de processos de adolescentes em conflito com a lei e a segunda sobre a utilização do Processo Judicial Eletrônico (PJe) para a competência. O participante pode opinar sobre as metas propostas e ainda sugerir outras.

