TJPA divulga concurso para juiz com 50 vagas

O Pleno do Tribunal de Justiça do Pará, em sessão realizada nesta quarta-feira, ampliou para 50 o número de vagas a serem ofertadas no próximo concurso público para preenchimento de vagas de juiz substituto. O certame teve a sua abertura autorizada por meio da Resolução nº 26/2018, prevendo o oferecimento de 30 vagas, agora ampliadas.

O desembargador Leonardo de Noronha Tavares, presidente do TJPA, ficará à frente da Comissão do Concurso, que terá em sua composição também os desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha, José Roberto Maia Bezerra Júnior e Rosi Maria de Gomes Farias. Pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Pará, compõem a comissão os advogados Jean Carlos Dias e João Paulo Mendes Neto, respectivamente como titular e suplente. O preenchimento dos cargos deverá observar a disponibilidade orçamentária e financeira do TJPA.

O último concurso para provimento de cargos de juiz no Judiciário paraense foi iniciado em 2014 e concluído em 2015, quando foi homologado. O certame ofereceu 60 vagas mais cadastro de reserva por meio do Edital 01/2014. Dos cerca de 2,9 mil candidatos inscritos, 94 candidatos foram aprovados, sendo todos convocados pelo Judiciário.

Por:TJPA/Texto: Marinalda Ribeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...