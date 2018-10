TJPA investiga prefeitos de municípios do Pará suspeitos de irregularidades na prestação de contas públicas

Os acusados são os prefeitos de Bonito e Tailândia. Eles são investigados por irregularidades na prestação de contas e falsificação de documentos. (Foto:Reprodução ilustrativa)

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) aceitou duas denúncias do Ministério Público do Estado (MPPA) contra os prefeitos das cidades de Bonito e Tailândia, no sudeste do Pará. Eles são investigados por irregularidades na prestação de contas do município e falsificação de documentos. O G1 tenta contato com as prefeituras.

De acordo com a denúncia apresentada pelo MPPA, o prefeito de Bonito não realizou a prestação de contas públicas do município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), correspondentes aos anos de 2015, e 2016. Segundo o TCM, os valores não constavam no Sistema Integrado de Processos.

Em relação ao prefeito de Tailândia, o MP constatou a prática de falsificação e uso de documentos falsos. De acordo com a denúncia, o prefeito havia sido condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) à devolução de valores aos cofres públicos. Ao recorrer ao órgão o acusado apresentou documento inadequad

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...