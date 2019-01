TJPA-Novos servidores tomam posse

(Foto: TJPA / Érika M Nunes ) -Cerimônia ocorreu nesta segunda-feira, 07

Novos servidores durante assinatura do termo de posse

Os novos analistas judiciários, oficiais de justiça avaliadores e auxiliares judiciários foram convocados após aprovação no Concurso Público nº 2/2014

Mais 129 novos servidores do Judiciário paraense tomaram posse nesta segunda-feira, 07, em sessão solene presidida pelo desembargador Ricardo Ferreira Nunes, presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), no auditório desembargador Agnano Monteiro Lopes, no Fórum Cível de Belém. Os novos analistas judiciários, oficiais de justiça avaliadores e auxiliares judiciários foram convocados após aprovação no Concurso Público nº 2/2014 para provimento de cargos de níveis médio e superior.

Esta foi a 16ª solenidade de posse de novos servidores da gestão 2017/2019, que tem à frente o desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Durante o período, foram convocados 501 analistas judiciários, 306 auxiliares e 120 oficiais de justiça avaliadores, totalizando 927 convocações. Destas, 536 servidores foram efetivados, sendo 155 na capital e 381 nas comarcas do interior.

Em sua saudação aos novos servidores, o presidente do TJPA, desembargador Ricardo Ferreira Nunes, ressaltou o esforço feito pelo TJPA para incluir novos servidores ao corpo funcional dentro de seus limites orçamentários. O desembargador ainda afirmou a existência de uma nova era, reafirmando a necessidade de responsabilidade e compromisso de todos os setores, ressaltando o dever do servidor de servir bem às pessoas que buscam o Judiciário.

Conforme dados da Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPA, desde a primeira convocação, realizada em maio de 2015, foram chamados 1.257 candidatos, destes, 652 analistas e 425 auxiliares.

A servidora Michelli Guidolini Leal, que tomou posse para o cargo de Analista Judiciário – Direito, discursou em nome dos empossados Michelli, que trabalhou como advogada e professora de cursinhos preparatórios de concursos públicos antes de ser nomeada, se disse orgulhosa ao tomar posse no cargo e ver ex- alunos tomando posse.“Somos vários novos servidores, com diferentes personalidades, diferentes histórias de vida e é um prazer vê-los todos reunidos em nome da coletividade e nome do interesse público. Sonhar grande para nós é sonhar que ao lado de magistrados que formam este tribunal, cada um de nós pode ser útil no equilíbrio de forças e poderes que formam o Estado Democrático de Direito. Hoje nos tornamos servidores públicos em um dos maiores tribunais do país. Na sua essência, o servidor público deve servir, atender, cuidar e proteger. Que nós não esqueçamos disso. Dedicação e zelo precisam ser a palavra-chave para que a comunidade que procura o Judiciário seja bem atendida e se sinta acolhida de alguma forma”.

A mesa oficial da solenidade foi composta pelo vice-presidente do TJPA e presidente eleito para o biênio 2019-2021, desembargador Leonardo de Noronha Tavares; pelo corregedor de Justiça das Comarcas da Região Metropolitana de Belém; desembargador José Maria Teixeira do Rosário; pelo desembargador Luiz Neto; pela coordenadora do Nupemec, desembargadora Dahil Paraense de Souza; pela desembargadora Raimunda do Carmo Gomes Noronha, presidente do TJPA no biênio 2011- 2013; pela diretora do Fórum Cível de Belém, juíza Margui Gaspar Bittencourt; e pelo diretor do Fórum Criminal da capital, juiz Raimundo Moisés Alves Flexa.

Autoridades que registraram presença na cerimônia: Jarbas Vasconcellos, secretário do Sistema Penal do Pará, Mônica Maciel Fonseca, juíza auxiliar da Corregedoria de Justiça das Comarcas do interior; Tânia Batistello, juíza presidente da turma recursal dos Juizados Especiais; André Filo- Creão, juiz titular da Vara Agrária de Castanhal; Patrícia Bacellar Saraiva, secretária de Gestão de Pessoas do TJPA; e Linomar Saraiva Bahia, diretor de Comunicação do TJPA .

Fonte: Coordenadoria de Imprensa

Texto: Andrea Cordeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...