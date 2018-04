TJPA- Tribunal convoca três juízes substitutos

Eles precisam apresentar documentação até dia 20 de abril

Mais três candidatos aprovados para o cargo de juiz substituto do Poder Judiciário do Pará foram convocados nesta segunda-feira, 9. Os futuros magistrados devem se apresentar ao Serviço de Cadastro de Magistrados da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) no período de 9 a 20 de abril.

O candidato convocado poderá requerer no período entre 09 a 20 de abril do corrente ano, à Presidência deste Tribunal, a desistência da assunção ao cargo de Juiz de Direito Substituto ou o interesse de figurar no final da lista de classificados no concurso, por meio de protocolo do TJPA ou pelo endereço eletrônico secretaria.presidencia@tjpa.jus.br .

Todos os detalhes sobre documentação estão publicados na edição desta segunda-feira, 9, do Diário de Justiça Eletrônico. O Serviço de Cadastro de Magistrados fica localizado no prédio sede do TJPA, situado à avenida Almirante Barroso, nº. 3.089, no bairro do Souza, em Belém.

Confira, abaixo, a lista dos convocados:

92º Sávio Ramon Batista da Silva

93º Carmelita Angélica Lacerda Brito de Oliveira

94º Liana da Silva Hurtado Toigo

