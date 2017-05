TJPA vai implantar projeto que põe o ECA no conteúdo programático das escolas públicas de Ananindeua

O projeto começou a ser implantado gradualmente desde abril deste ano e a previsão de conclusão é para março de 2018. O ECA será conteúdo programático regular, com 15 minutos diários de debates por turma.

O projeto “Conhecer para Construir”, idealizado por juízas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), realiza ciclo de palestras de debates, a partir desta segunda-feira (29), na sede do Ministério Público de Ananindeua. O objetivo do projeto proporcionar conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nas escolas públicas de Ananindeua, região metropolitana.

A iniciativa pretende alcançar a comunidade estudantil e suas famílias. O projeto vai instituir o ECA como conteúdo programático regular, com 15 minutos diários de debates por turma. Professores de artes e de educação física também se envolverão no projeto, com aulas de música, teatro e de esportes.

O ciclo de palestras de orientação a pais e estudantes segue até o dia 02 de junho. Serão ministradas palestras sobre bullying, drogas, abuso sexual, novas configurações de famílias, além de esclarecer o papel do Estatuto.

O projeto começou a ser implantado gradualmente desde abril deste ano e a previsão de conclusão é no mês de março de 2018. Um piloto do programa funciona desde 2016 na escola Senador Álvaro Adolfo, no bairro da Guanabara, com quase 800 alunos.

Criação do projeto

“Conhecer para Construir” é um projeto idealizado pela juíza Marinez Catarina Von Lohrman Cruz Arraes, juntamente com a juíza titular da 1ª. Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, Rubilene Silva Rosário. Juntas, elas percebiam desajustes, envolvimento com drogas e evasão escolar nos estudantes dos municípios de Primavera e Santa Isabel do Pará, comarcas onde as juízas atuavam.

Assim nasceu o projeto, que conta com parceria da Prefeitura de Ananindeua, Ministério Público, Defensoria Pública, Câmara municipal, Delegacia de Polícia, Programa Educacional de Resistencia às Drogas e violência, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Secretaria municipal de Saúde, Secretaria municipal de Educação e Polícia militar

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...