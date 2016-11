TJPA vai intensificar combate a violência contra a mulher.

Foto: Juca Varella / Fotos Publicas-Judiciário assina termo de cooperação com Pro Paz e Sinduscon em alusão ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher

Em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher, dia 25 de novembro, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) assinará um termo de cooperação, juntamente com o Pro Paz e o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon), com o propósito de formalizar as ações em todo o Estado.

O termo de cooperação será assinado nesta quinta-feira (24), às 11h, pelo desembargador presidente Constantino Augusto Guerreiro, no edifício sede do do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). De acordo com a Coordenadoria Estadual das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, o Judiciário paraense atuará por meio dos magistrados da Comarcas do Interior e da equipe multidisciplinar na Capital.

O Pro Paz realizará ações em seus núcleos distribuídos nas cidades de Altamira, Tucuruí, Santarém, Bragança, Paragominas e Breves. Já o Sinduscon fará a intermediação junto às empresas da construção civil para a realização de palestra e rodas de conversas nos canteiros de obras aos operários.

A primeira atividade proveniente da assinatura deste termo será na sexta-feira, 25, às 7h, na Quinta dos Paricás, no distrito de Outeiro. A equipe multidisciplinar do TJPA, o Pro Paz e o Sinduscon realizarão uma palestra para 600 trabalhadores da construção civil. A ação também é parte do projeto Mãos à Obra: trabalhadores difundindo uma cultura de paz e respeito à mulher, ligado à referida Coordenadoria.

A desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que representará o Tribunal no evento, enfatizou a necessidade de agilização dos processos relacionados à violência doméstica, com o apoio de todos que integram o sistema de Justiça, incluindo promotoria, defensoria pública, advogados e servidores em geral. A magistrada ressaltou também que ‘são imperiosas ações em caráter preventivo, direcionadas às mulheres e, principalmente, aos homens, que devem tratar suas companheiras com o respeito e a atenção que elas merecem’.

A gestora da Central de Serviços do Sinduscon-PA, Eliana Veloso Farias, ressaltou como será a participação do sindicato na promoção dessas palestras. ‘Realizaremos encontros em canteiros diferentes. Serão seis encontros no formato de participação integrada entre técnicos de Pro Paz, abordando sobre aspectos psicossociais da violência doméstica e Tribunal de Justiça, que tratará sobre a mesma temática sob o ponto de vista legal’, disse.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...