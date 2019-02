Tocantinense é presa no Pará por guardar drogas e armas para facção criminosa

Acusada é natural do Tocantins e estava há 15 dias no Pará (Divulgação / Polícia Civil)

Entre os crimes, Débora Rodrigues da Silva foi autuada por porte ilegal de arma de fogo

Débora Rodrigues da Silva, de 18 anos, foi presa nesta quinta-feira (31) em Castanhal, nordeste paraense, acusada de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e uso de documento falso. A jovem é natural do estado do Tocantins e estava há apenas 15 dias no Pará.

Segundo denúncias recebidas pela polícia, ela guardava drogas e armas para uma facção criminosa. No imóvel, foram encontradas duas pistolas de calibre ponto 380, além de material usado para venda de drogas e um documento de veículo com indícios de falsificação.

Após denúncias e investigações, policiais civis e militares foram até um imóvel do município em busca de uma mulher conhecida pelo apelido de “Loira”, que teria chegado há poucas semanas em Castanhal e estaria guardando grande quantidade de drogas e armas para a facção criminosa. As equipes fizeram um monitoramento na residência, até o momento em que a acusada foi vista chegando ao local. Ela foi abordada pelos policiais e confessou que tinha alugado o imóvel há 15 dias. Nas buscas, foram encontradas duas pistolas na casa, com 18 munições.

Foi apreendida ainda uma balança de precisão, com resquícios indicando que foi usada para pesagem de entorpecentes, sacos amarelos, que eram usados para embalar o material, e um caderno com informações acerca de distribuição e venda da droga. Ainda segundo a polícia, no imóvel também tinha uma motocicleta e um carro. O documento do automóvel tinha indícios de falsificação. A quantia de R$ 265 também foi encontrada.

Tinha uma grande quantidade de pó de café no imóvel, fato que chamou a atenção das equipes policiais. Acredita-se que o café seria para disfarçar o cheiro do entorpecente. Após receber voz de prisão, Débora Silva foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil do município, para autuação em flagrante.

