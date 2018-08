Toffoli será o presidente do Supremo no biênio 2018-2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Toffoli assumirá no lugar da ministra Cármen Lúcia, no cargo desde setembro de 2016. Ela agora vai para o lugar de Toffoli na 2ª Turma.

Os presidentes do Supremo são escolhidos sempre por antiguidade: é sempre o mais antigo que nunca exerceu o cargo. E o vice, o segundo na lista. Seguida a tradição, portanto, em 2020 Fux será o presidente do STF, tendo a ministra Rosa Weber como vice.

(Foto:Nelson Jr./SCO/STF) – O Plenário do Supremo Tribunal Federal elegeu, nesta quarta-feira (8/8), o ministro Dias Toffoli para presidente da corte. Ele toma posse em setembro e fica até 2020 no cargo. O ministro Luiz Fux será o vice.

