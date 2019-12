Toma posse novo chefe da Unidade Avançada do Incra em Monte Alegre (PA)

(Foto:Divulgação)- Foi assinado nesta segunda-feira (16) o termo de posse do chefe da Unidade Avançada Especial do Incra no Oeste do Pará em Monte Alegre (PA), da Superintendência Regional de Santarém, José Carlos Damasceno. A assinatura ocorreu na sede da autarquia em Santarém (PA) e foi acompanhada pelo superintendente no Oeste do Pará, Eugênio Gustavo Hamoy.

A portaria de nomeação de José Carlos Damasceno como chefe da Unidade Avançada Especial do Incra de Monte Alegre (PA) foi publicada no dia 13 de dezembro, no Diário Oficial da União (DOU). Ele substitui Itajury Henrique Sena.

“Nesse primeiro momento, vamos fazer um levantamento das demandas para alinhar as prioridades”, destacou o novo chefe.

José Carlos Damasceno, natural de Monte Alegre, 57 anos, é engenheiro florestal, já passou pela Fundação de Apoio Extensão Pesquisa e Ensino em Ciências Agrárias- Monte Alegre (PA) e pela Jarí Florestal e Jarí Celulose Papel e Embalagem- Monte Dourado (PA), como coordenador operacional de manejo florestal de 2010 a 2014. Por último, atuou no Instituto Florestal da Biodiversidade – IDEFLOR-BIO – Monte Alegre (PA), no período de 2016 a 2017, como técnico em Gestão Ambiental.

