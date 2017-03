Tony Ramos comenta relação da sua imagem em Operação da PF: O ator se mostra interessado no desenrolar dos fatos e se preocupa com os diretos que a empresa tem de sua imagem © Showbiz O ator se mostra interessado no desenrolar dos fatos e se preocupa com os diretos que a empresa tem de sua imagem

A operação da Polícia Federal batizada de ‘Carne Fraca’, que acontece nesta sexta (17), apura o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura e Abastecimento em esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos, ou seja, nada a ver com o mundo dos famosos, até então. Acontece que acaba envolvendo a imagem de um dos atores mais famosos da Globo, Tony Ramos. A estrela global é garoto-propaganda de uma das empresas envolvidas, a JBS, que detém a Friboi, Seara, Swift, entre outras marcas.

Em conversa com o EGO, o ator comentou o assunto. “Estou surpreso com essa notícia. Eu sou apenas contratado pela empresa de publicidade, não tenho nenhum contato com JBS”, afirmou.

Tony se mostra interessado no desenrolar dos fatos e se preocupa com os diretos que a empresa tem de sua imagem. “Eu espero que se apure a verdade, eles tem o direito das minhas imagens. Não sei se faria novamente, se eles forem inocentados dos erros que estão sendo acusados, eu faria. Eu vou checar essa informação imediatamente”, garantiu.

Fonte: MSN.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...