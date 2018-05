Tony Salles é submetido a cirurgia de urgência após passar mal em show

Após passar mal durante seu show na última sexta-feira (27), Tony Salles foi internado com litíase uretral e submetido a uma cirurgia de urgência. O cantor passa bem, mas seus assessores divulgaram que ele ficará afastado dos palcos por oito dias para se recuperar devidamente.

De acordo com informações do Bahia Holofote, o show que Tony faria no feriado desta terça (1) será substituído pela apresentação dos grupos É O Tchan e La Fúria.

Depois do período de recuperação, o marido de Scheila Carvalho volta a cumprir agenda profissional.

Fonte:DOL

