Torcedor detido no clássico Re-Pa ficará 8 meses afastados de eventos esportivos

Apenas um incidente foi registrado na delegacia do Mangueirão (Fábio Will – OLiberal)

Torcedor foi detido por provocar tumulto nos arredores do estádio

O clássico Re-Pa de 445 teve vitória bicolor dentro de campo. Fora dele um torcedor foi preso por provocar tumulto nos arredores do estádio e punido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O torcedor Wenderson Rafael Santiago foi detido e levado ao tribunal itinerante e foi julgado pelo Juiz Gabriel Pinnot e ficará 8 meses sem frequentar qualquer evento esportivo, seja ele do Remo ou do Paysandu.

Por:Fábio Will/O Liberal.

