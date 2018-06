Torcedor que insultou mulher russa (Vídeo) já foi preso pela Polícia Federal

Torcedor que insultou mulher russa já foi preso pela Polícia Federal: Luciano Gil Mendes de Coelho foi acusado de participação em esquema de desvios de recursos públicos e fraudes em licitações em Araripina (PE) © Reprodução Luciano Gil Mendes de Coelho foi acusado de participação em esquema de desvios de recursos públicos e fraudes em licitações em Araripina (PE)

Um terceiro torcedor brasileiro presente no vídeo insultando uma mulher na Rússia foi identificado nesta terça-feira (19). É o empresário e engenheiro civil Luciano Gil Mendes de Coelho, natural de Jaicós, no interior do Piauí. Em 2015, ele foi preso em operação da Polícia Federal que investigava desvios de recursos públicos e fraudes em licitações na Prefeitura de Araripina (PE).

O Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e o Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Piauí divulgaram nota de repúdio pela atitude do profissional.

O engenheiro piauiense, que faz doutorado em Portugal, é um dos torcedores que aparece constrangendo uma mulher que aparentemente não fala português. Eles faziam piada de cunho sexual sem que a estrangeira entendesse nada do que estava sendo dito. O vídeo viralizou no Brasil e tem causado revolta.

Entre os identificados insultando a mulher está também policial militar Eduardo Neves, de Santa Catarina e o advogado Diego Valença Jatobá, que foi secretário de Turismo de Ipojuca (PE).

Luciano Gil é formado pela UFPI (Universidade Federal do Piauí), já foi inspetor no Crea e atuou nas prefeituras de Araripina e Picos.

A reportagem tentou falar com ele, mas não respondeu às ligações. Segundo o Portal O Dia, do Piauí, ele disse por telefone que pede desculpas a todas as mulheres e que o consumo de álcool foi o responsável pela sua atitude.

Em nota, o Crea-PI e o Confea lamentam o que chamaram de “infame episódio de misoginia e sexismo realizado por um grupo de brasileiros durante a Copa do Mundo 2018”. O Conselho informou que abriu procedimento administrativo para analisar o caso.

“O exercício da engenharia abrange a promoção da segurança, da qualidade de vida, da sustentabilidade, da proteção aos valores mais caros da experiência profissional e não o protagonismo de cenas lamentáveis e vergonhosas que desrespeitam a mulher, estrangeiros ou qualquer pessoa”, diz a nota. Com informações da Folhapress.

Visto em vídeo machista na Rússia, policial será alvo de processo na PM-SC

Depois do ex-secretário de Turismo de Ipojuca (PE) Diego Valença Jatobá, foi identificado um segundo homem que participou do vídeo em que torcedores brasileiros assediam uma estrangeira na Rússia, na semana passada, durante a Copa do Mundo. Trata-se de Eduardo Nunes, um tenente da Polícia Militar de Santa Catarina que serve na cidade de Lages, a cerca de 230 quilômetros de Florianópolis.

Segundo a PM catarinense, a atitude do policial, que está de férias, é “incompatível com a profissão e o decoro da classe”. Assim que retornar ao trabalho, Nunes será alvo de um processo administrativo disciplinar.

No vídeo, que gerou revolta nas redes sociais, o tenente Eduardo Nunes é o torcedor de camiseta branca, que aparece logo atrás da jovem. Ele e outros quatro brasileiros, que vestiam camisas da seleção brasileira, rodearam a moça e gritaram termos chulos em alusão ao órgão sexual dela. Sem entender do que se tratava, a estrangeira tentou acompanhar os gritos.

Ironicamente, em março de 2018, Eduardo Nunes trabalhou em um protesto de estudantes da Universidade Estadual de Santa Catarina (UESC) contra o assédio sexual sofrido por elas no trajeto até o campus. Nunes foi entrevistado pela NCS, afiliada da Rede Globo na região.

“A partir do momento que tomamos conhecimento sobre esses fatos, a Polícia Militar começou a intensificar os policiamentos, principalmente no horário de entrada e saída da faculdade aqui, que é uma preocupação das mulheres que frequentam a faculdade”, disse ele à reportagem.

Veja abaixo a íntegra da nota da PM de Santa Catarina:

Sobre um vídeo gravado na Rússia, em que um grupo de homens brasileiros desrespeita uma cidadã estrangeira, a Polícia Militar de Santa Catarina esclarece que:

1. Um policial militar foi identificado como um dos integrantes que aparecem no vídeo;

2. A corporação não corrobora com este tipo de atitude que é incompatível com a profissão e o decoro da classe, previsto no Regulamento Disciplinar e no Estatuto da PMSC, independentemente de estar em período de férias, folga de serviço ou qualquer outra situação de afastamento, devendo portanto, responder por suas atitudes.

3. Assim que der seu retorno, a corporação abrirá um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta irregular do militar.

Quartel do Comando-Geral, 19 de junho de 2018.

———-

Por:João Pedroso de Campos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...