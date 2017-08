Torcedora do Bahia denuncia racismo em montagem com gremistas

Negra, Edna Matos está junto à filha em foto colocada acima de outra com cinco torcedoras brancas do Grêmio, que circula pelas redes sociais com a legenda ‘Ainda tem gente que acha que time é tudo igual’

Vítima de uma montagem que compara torcedoras de Bahia e Grêmio, a baiana Edna Matos desabafou após tomar conhecimento da viralização da imagem pelas redes sociais. Negra, ela fala em racismo, xenofobia e machismo na montagem que coloca a ela e a filha acima de uma foto com cinco gremistas brancas – a publicação circula com a legenda “Ainda tem gente que acha que time é tudo igual”.

Leia também: Escritório da Presidência na Avenida Paulista é ocupado por índios

“Não tem essa questão de beleza, quem acha isso não está enxergando ou não quer enxergar. Ali está embutida a ideia de que uma raça é mais bonita que a outra, que o nordestino é feio, pobre, inferior e preto, em sua grande maioria… e também o machismo, como se a mulher servisse só para enfeitar a torcida e não para torcer por um time”, disse à revista Veja.

“O racismo no Brasil até o advento das redes sociais era velado, e hoje ele é camuflado. As pessoas se escondem atrás de um anonimato para destilar seu preconceito. Antes, quando tinha de ser cara a cara, as pessoas não falavam abertamente, mas a gente identificava nos gestos, no trato com as pessoas”, prosseguiu.

Edna diz ainda que as gremistas também são vítimas, pois duvida “que elas tenham autorizado o uso daquela foto”.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...