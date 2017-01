Tornozeleira que corta WiFi para criminosos digitais é sugerida

Ideia foi sugerida por Gavin Thomas, presidente da Associação de Superintendentes de Polícia da Inglaterra e Gales

Uma simples ideia para punir pessoas que cometem crimes online foi sugerida pelo presidente da Associação de Superintendentes da Polícia da Inglaterra e País de Gales, Gavin Thomas: uma tornozeleira eletrônica especial que corta o sinal de WiFi do usuário.

O objetivo é substituir a prisão pelo impossibilidade de entrar na internet. Em entrevista ao The Guardian, Gavin resumiu a sua ideia de forma objetiva. “Temos que parar de usar punições do século XIX para lidar com crimes do século 21”, disse ele.

Por outro lado, Cal Leeming, que foi preso quando adolescente por atividades hacker e hoje atua como consultor de segurança, disse que a ideia é limitada.

“Mesmo se você conseguisse implementá-lo sem quebrar a conectividade nas proximidades, o que em si seria muito difícil por causa do funcionamento do rádio, ele poderia ser facilmente contornado usando um cabo”, finalizou. E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Fonte: Notícias ao minuto.

