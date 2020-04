Trabalhador de 68 anos morre ao ser atingido no peito por coice de vaca em Castanhal

(Foto:Reprodução) – Homem estava ordenhando o animal em uma fazenda quando foi atingido



Um trágico rural acidente tirou a vida de um idoso de 68 anos na manhã desta segunda-feira (27) em Castanhal, município do nordeste paraense. Sebastião Ferreira da Costa foi atingido por um violento coice de uma vaca no peito enquanto ordenhava o animal, e acabou morrendo por causa da contusão.

Segundo informações da Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o acidente foi por volta das 9h. Os administradores da fazenda onde ocorreu o acidente, situada na zona rural do município, na Travessa do KM-20, informaram que Sebastião já havia trabalhado na unidade com produção leiteira, mas na manhã de hoje, estava apenas de passagem. Ele não trabalhava mais na fazenda mas, devido à situação de pandemia de coronavírus, não estava conseguindo retornar para Paragominas, cidade onde mora.

Os agentes do Renato Chaves que fizeram a perícia do local foram informados de que o idoso estava ordenhando uma vaca quando levou um coice na região do tórax, do lado direito. O perito encontrou uma lesão contusa na região das costelas, além de um grande inchaço na área. No prédio do Instituto Médico Legal (IML), o legista determinou que havia costelas quebradas, que perfurarão o pulmão e causaram a morte do idoso.

O caso foi registrado na Seccional Urbana do Jaderlândia, em Castanhal, como morte acidental.

